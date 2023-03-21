Проект режиссера из Петрозаводска попал в шорт-лист сценарного конкурса «Метод»

Работа Ивана Кульнева и его коллеги отмечена на Всероссийском конкурсе сценарного мастерства.

В Российской государственной библиотеке был объявлен шорт-лист Всероссийского конкурса сценарного мастерства в рамках образовательного проекта «Метод» (Фабрика контента), проходящего при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщает MovieStart.

В номинации «Игровые и анимационные сериалы» в шорт-лист вошел «Протокол безопасности» от Ивана Кульнева из Петрозаводска и Лилии Янтилиной из Уфы.

После представления проектов финалисты смогут заключить соглашения о сотрудничестве с ведущими продюсерскими компаниями, получить бесплатные сертификаты на депонирование своих сценариев от компании Ipex Global – партнера проекта.

Конкурс «Метод» был объявлен в январе 2023 года. Участие в нём приняли более 10 тыс. россиян. В лонг-лист вошли работы 103 авторов из 28 регионов страны. Одними из самых популярных тем стали комедии, семейные истории, роуд-муви.

Для участников лонг-листа организаторы конкурса провели очный образовательный интенсив, который проходил 17-20 марта в Москве. Конкурсанты прослушали мастер-классы исполнительного директора Фонда кино Фёдора Соснова, телеведущего и киноэксперта Ивана Кудрявцева, писателя и сценариста Александра Цыпкина, кинодраматурга Алексея Сашина, главного продюсера «Амедиа Продакшн» Наталии Клибановой, преподавателя по современной литературе Анны Делианиди и т.д.

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