Проект «Столицы на Онего» стал победителем регионального этапа премии «Мы вместе»

Столичный раздел «Работа в Карелии» признан одним из лучших в республике в рамках международной премии «Мы вместе».

В минувший понедельник, 18 сентября, в «Точке кипения» состоялась церемония награждения победителей и призеров регионального этапа международной премии «Мы вместе». Среди 19 участников, отобранных экспертами в 10 номинациях, оказался медиахолдинг «Редакция ПТЗ». «Работа в Карелии», новый раздел одного из четырех изданий холдинга, «Столицы на Онего», занял первое место в номинации «Медиапроект».

Цель проекта – победителя регионального этапа премии - содействие занятости населения, поддержка работодателей по привлечению кадров и освещение текущего положения дел на рынке труда и прогноз на будущее.

Теперь проект «Столицы на Онего» вместе с другими победителями регионального этапа примет участие в полуфинале премии «Мы вместе». А после этого лучшие проекты ждет финал. Наградят победителей премии в декабре. Церемония пройдет на Международном форуме гражданского участия в Москве. Общий грантовый фонд премии составляет 90 млн рублей.