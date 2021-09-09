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Проектирование водоочистных сооружений и КНС в Карелии передали на уровень республики

Новости. Общество
11:08, 15 Сентября 2021
фото: © РКС

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Принято решение о переносе проектирования водоочистных и канализационно-очистных станций с муниципального на республиканский уровень, сообщили в правительстве республики.

В настоящее время в районах республики в стадии проектирования находятся 5 водоочистных (Сегежа, Беломорск, Кемь, Пудож, Суоярви) и 4 канализационно-очистных станции (Олонец, Кемь, Медвежьегорск, Пудож), а также сети водоотведения. Но в ходе работ было выявлено большое количество проблемных вопросов, которые трудно решить на муниципальном уровне. Среди них — ограниченные площади земельных участков, отсутствие производственного контроля качества воды и качества очистки, отсутствие утвержденных зон санитарной охраны.

«В этой связи для оперативного решения вопросов и результативности проектирования принято решение о смене заказчика работ. Дальнейшее выполнение функций заказчика будет возложено на Управление капитального строительства Республики Карелия, денежные средства будут перераспределены в полном объеме на 2022 год», — пишут на сайте правительства республики.

В результате Управление капитального строительства теперь будет заниматься завершением проектирования водоочистных станций в Пудоже, Кеми, Сегеже, Беломорске, Суоярви и поселке Муезерский, а также канализационно-очистных станций в Олонце, Медвежьегорске, Пудоже, Пяозерском и Суоярви. 

Ранее сообщалось, качественной питьевой водой в республике обеспечено не более 69% населения.

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