Проекты из Карелии получили медали на выставке высоких технологий

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Три карельских инновационных проекта были оценены на выставке в Санкт-Петербурге.
В мероприятии под названием "Высокие технологии. Инновации. Инвестиции. HI-TECH’2018" участвовало 55 компаний из 12 городов России, Республики Беларусь и Украины, которые представили на конкурс 124 проекта.
Серебряные медали получили разработки для электронных СМИ, медицины и химии.
Подробности читайте в материале издания "Вести Карелии".
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