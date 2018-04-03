Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
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Новости. Общество
15:53, 03 Апреля 2018

Проекты из Карелии получили медали на выставке высоких технологий

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Три карельских инновационных проекта были оценены на выставке в Санкт-Петербурге.

В мероприятии под названием "Высокие технологии. Инновации. Инвестиции. HI-TECH’2018" участвовало 55 компаний из 12 городов России, Республики Беларусь и Украины, которые представили на конкурс 124 проекта.

Серебряные медали получили разработки для электронных СМИ, медицины и химии.

Подробности читайте в материале издания "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Слава
2018-04-03 16:17:24
Молодые и умные валят из страны косяками,верхам это выгодно: избавиться от умных,которые уже поняли что у нас за страна....им,верхам, нужен "электорат" для количества бюллетеней и всё....
кир
2018-04-03 16:01:50
Такая же лажа как раньше получали дипломы на ВДНХ. Это нужно только для статус-кво на своей должности. Где изделия в массовом производстве и цитируемость в мировых научных изданиях? Нет этого. Закрыть их надо и не морочить людям голову.
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