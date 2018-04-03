Проекты из Карелии получили медали на выставке высоких технологий

Три карельских инновационных проекта были оценены на выставке в Санкт-Петербурге.

В мероприятии под названием "Высокие технологии. Инновации. Инвестиции. HI-TECH’2018" участвовало 55 компаний из 12 городов России, Республики Беларусь и Украины, которые представили на конкурс 124 проекта.

Серебряные медали получили разработки для электронных СМИ, медицины и химии.

Подробности читайте в материале издания "Вести Карелии".