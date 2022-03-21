Проекты по импортозамещению в Карелии на 50% будут финансироваться за счет бюджета

Власти Карелии решили компенсировать половину затрат предприятий, которые займутся производством продукции, способной заменить импортные аналоги.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития Карелии.

Компенсации в размере 50% от стоимости проекта получат организации в следующих отраслях:

- рыбоводство пресноводное индустриальное,

- производство биологически активных добавок к пище,

- производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях,

- производство радиоэлектронных средств связи,

- осуществляющие научные исследования и разработки в области биотехнологии.