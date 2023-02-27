Проезд еще на одном автобусном маршруте подорожает в Петрозаводске

С середины марта пассажиры маршруток №3 будут платить за проезд на 10 рублей больше.

В распоряжении портала «Вести Карелии» появилась фотография объявления в маршрутке №3. В нем сказано, что с 13 марта одна поездка в автобусе будет стоить 45 рублей.



Пока третьи маршрутки - самые дешевые, билет стоит 35 рублей. Напомним, подавляющее большинство транспортных компаний, которые работают в Петрозаводске, резко подняли стоимость проезда с 1 января этого года, до 48-50 рублей.



Чуть позже до 38 рублей выросла цена билета в городском троллейбусе.