Проезд по дороге обошелся велосипедистке в Карелии в 800 рублей

В Медвежьегорске девушку-велосипедистку оштрафовали за проезд по пешеходному переходу, сообщили в ГИБДД района.
В Медвежьегорске девушка-велосипедистка проехала на велосипеде по пешеходному переходу, чем нарушила требования ПДД.
Такие действия, по словам сотрудников Госавтоинспекции Медвежьегорска, могут создать опасную аварийную ситуацию с угрозой жизни и здоровью велосипедиста.
За нарушение участница оштрафована на 800 рублей.
Госавтоинспекция напоминает велосипедистам о необходимости строго соблюдать дорожные правила и использовать во время движения защитную амуницию.
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