Проезд по дороге обошелся велосипедистке в Карелии в 800 рублей

В Медвежьегорске девушку-велосипедистку оштрафовали за проезд по пешеходному переходу, сообщили в ГИБДД района.

В Медвежьегорске девушка-велосипедистка проехала на велосипеде по пешеходному переходу, чем нарушила требования ПДД.

Такие действия, по словам сотрудников Госавтоинспекции Медвежьегорска, могут создать опасную аварийную ситуацию с угрозой жизни и здоровью велосипедиста.

За нарушение участница оштрафована на 800 рублей.

Госавтоинспекция напоминает велосипедистам о необходимости строго соблюдать дорожные правила и использовать во время движения защитную амуницию.