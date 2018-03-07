Проезд по мосту через Шую временно закроют

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Водителей просят быть внимательными.
ФКУ Упрдор "Кола" информирует о временном закрытии движения всех видов транспорта 10 марта 2018 года в период с 6.00 до 7.00 часов по временному мосту через реку Шуя на 3-м км автодороги Р-21 "Кола", подъезд к аэропорту "Петрозаводск".
Это связано с выполнением работ по демонтажу балок пролетного строения основного моста.
ФКУ Упрдор "Кола" приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать эту информацию при планировании поездок.
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