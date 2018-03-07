Проезд по мосту через Шую временно закроют

Водителей просят быть внимательными.

ФКУ Упрдор "Кола" информирует о временном закрытии движения всех видов транспорта 10 марта 2018 года в период с 6.00 до 7.00 часов по временному мосту через реку Шуя на 3-м км автодороги Р-21 "Кола", подъезд к аэропорту "Петрозаводск".

Это связано с выполнением работ по демонтажу балок пролетного строения основного моста.

ФКУ Упрдор "Кола" приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать эту информацию при планировании поездок.