Проезд по наплавному мосту в Петрозаводске перекроют на несколько часов

В ночь с 24 на 25 сентября будет перекрыт проезд по наплавному мосту через Соломенный пролив, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 23.00 (24 сентября) до 2.00 (25 сентября) будет запрещено движение по наплавному мосту через Соломенный пролив. Закрытие связано с работами по гарантийному обслуживанию сооружения – замена освещения на объекте.

Возможность экстренного проезда спецтранспорта через пролив в это время будет обеспечена.

Администрация приносит извинения за доставленные неудобства и просит автовладельцев заранее планировать маршруты передвижения.