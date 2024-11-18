Проезд по понтонному мосту на остров Риеккалансаари закроют

Ремонтные работы пройдут с 22.00 19 ноября.
Проезд на остров Риеккалансаари по понтонному мосту закроют, сообщили в паблике администрации Сортавальского поселения.
Работы по текущему ремонту будут выполняться с 22.00 19 ноября до 1.00 20 ноября.
«Просьба планировать свой маршрут в соответствии с проводимыми ремонтными работами», — написали в источнике.
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