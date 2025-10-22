Проезд по центральной улице Петрозаводска будет запрещён

Ранее мы писали, что 3 и 4 ноября на площади Кирова и проспекте Карла Маркса в столице Карелии изменится схема движения транспорта и пешеходов.

Помимо этого, на участке от улицы Дзержинского до места проведения работ будет организовано двусторонее движение.

— Напротив дома № 31 АО «ПКС-Водоканал» будет проводить работы на инженерных сетях. (…) Со стороны улицы Андропова специалисты установят знак «Въезд запрещён». Проезд будет разрешён только тем, кто проживает или работает в домах, находящихся вблизи производства работ, — рассказали там.

25 и 26 октября сквозной проезд по улице Свердлова в Петрозаводске будет запрещён, сообщили в администрации города.

