Проезд по центральной улице Петрозаводска будет запрещён

В центре карельской столицы временно изменится схема движения транспорта.
25 и 26 октября сквозной проезд по улице Свердлова в Петрозаводске будет запрещён, сообщили в администрации города.
— Напротив дома № 31 АО «ПКС-Водоканал» будет проводить работы на инженерных сетях. (…) Со стороны улицы Андропова специалисты установят знак «Въезд запрещён». Проезд будет разрешён только тем, кто проживает или работает в домах, находящихся вблизи производства работ, — рассказали там.
Помимо этого, на участке от улицы Дзержинского до места проведения работ будет организовано двусторонее движение.
Ранее мы писали, что 3 и 4 ноября на площади Кирова и проспекте Карла Маркса в столице Карелии изменится схема движения транспорта и пешеходов.