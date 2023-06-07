Проезд в маршрутках Петрозаводска после перехода на новый тариф будет стоить 50 рублей

Проезд в маршрутках №№5, 14 и 29 после перехода на регулируемый тариф будет стоить 50 рублей, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Как нам сообщили в пресс-службе администрации карельской столицы, стоимость проезда в маршрутках №№5, 14 и 29 составит 50 рублей.



Напомним, ранее в мэрии Петрозаводска опубликовали расписание городского маршрута №5, который со вторника, 13 июня, начнет работать по регулируемому тарифу.

Контракт с новым подрядчиком администрация города подписала 8 июня. Теперь с Сулажгоры на Птицефабрику будут ходить автобусы среднего класса. Максимальное количество их на маршруте в будние дни составит 11 единиц, в выходные — восемь.

По пути следования маршрута автобусы будут приходить на остановки в строгом соответствии с расписанием, обещают чиновники.

Кроме того, по новому расписанию с 19 июня начнут работать маршруты №№ 14 и 29.