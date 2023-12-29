Проезд в нескольких электричках подорожал в Карелии в новом году

Дороже всего с 1 января обойдется поездка до Медвежьегорска.

С 1 января повысилась стоимость проезда по железной дороге в пригородном сообщении — как в электричках, так и в поездах на дизельной тяге («Орланы» и так далее). Об этом сообщили в паблике «Петрозаводск транспортный».



«Чем длиннее поездка, тем заметнее возросла стоимость проезда», — говорится в сообщении.



Так, пригородные ж/д билеты от Петрозаводска подорожали:



— до Онежского, Орзеги и ст. Шуйской — на 3…4 рубля,



— до Деревянки на 7 рублей,



— до Кондопоги на 12 рублей,



— до ст. Ладва (пос. Ладва-Ветка) на 13 рублей,



— до пос. Пай на 18 рублей,



— до Кедрозера на 19 рублей,



— до ст. Свирь (в Лен. области) на 21 рубль,



— до Нового Поселка на 23 рубля,



— до Кяппесельги на 28 рублей,



— до Пергубы на 32 рубля,



— до Медвежьегорска (ст. Медвежья Гора) на 35 рублей.







