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Проезд в нескольких электричках подорожал в Карелии в новом году

Новости. Общество
09:33, 02 Января 2024
фото: © Артур Парфенчиков / VK

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Дороже всего с 1 января обойдется поездка до Медвежьегорска.

С 1 января повысилась стоимость проезда по железной дороге в пригородном сообщении — как в электричках, так и в поездах на дизельной тяге («Орланы» и так далее). Об этом сообщили в паблике «Петрозаводск транспортный». 

«Чем длиннее поездка, тем заметнее возросла стоимость проезда», — говорится в сообщении.

Так, пригородные ж/д билеты от Петрозаводска подорожали:

— до Онежского, Орзеги и ст. Шуйской — на 3…4 рубля,

— до Деревянки на 7 рублей,

— до Кондопоги на 12 рублей,

— до ст. Ладва (пос. Ладва-Ветка) на 13 рублей,

— до пос. Пай на 18 рублей,

— до Кедрозера на 19 рублей,

— до ст. Свирь (в Лен. области) на 21 рубль,

— до Нового Поселка на 23 рубля,

— до Кяппесельги на 28 рублей,

— до Пергубы на 32 рубля,

— до Медвежьегорска (ст. Медвежья Гора) на 35 рублей.



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