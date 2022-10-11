Проезд в троллейбусах Петрозаводска с 1 января будет стоить 38 рублей

Депутаты Петросовета сегодня приняли решение о повышении стоимости разовой поездки в городских троллейбусах с 30 до 38 рублей.

Проезд повысится с 1 января 2023 года. Подорожают также проездные для школьников и студентов. С 1 января месячный проездной будет стоить 500 рублей.

С предложением о повышении стоимости проезда в городском транспорте к депутатам обратилась администрация Петрозаводска.

Ранее комиссия по регулированию цен и тарифов определила себестоимость одной поездки в 2023 году в размере 52 рублей 25 копеек. ПМУП «Городской транспорт» объяснило рост себестоимости подорожанием электроэнергии, запчастей и увеличением ряда других расходов.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский говорил, что тарифы повышаются и в сфере ЖКХ и на железной дороге. Поэтому власти города были вынуждены рассмотреть вопрос об изменении стоимости проезда в троллейбусах.