Профессия сапожник вновь популярна в Карелии

Как изменилась отрасль весной 2025 года по сравнению с прошлой весной.

С весны 2024 года по весну 2025 года спрос на сотрудников сферы лёгкой промышленности вырос более, чем в два раза. По данным Авито Работы, самой востребованной в лёгкой промышленности в Карелии по итогам весны 2025 года стала профессия сапожника. Рост таких предложений с прошлого года вырос на 37%.

Второе место по приросту вакансий на рынке легкой промышленности занимает специальность закройщика — рост на 33%. Закройщик вырезает элементы одежды по лекалам, подгоняет выкройки под конкретные размеры, работаетс тканями.

Этой весной стало больше вакансий для портных — на 11% больше, чем весной 2024 года. Портной выполняет все этапы создания одежды — от подготовки ткани и сборки изделия до финальной отделки.

«Российская легкая промышленность успешно адаптируется к современным реалиям, и рост спроса на специалистов, особенно сапожников, закройщиков и портных, свидетельствует о высоких темпах развития отрасли. Увеличение числа вакансий и откликов на них говорит о том, что рынок труда адаптируется к потребностям как работодателей, так и соискателей. При этом уровень предлагаемых зарплат отражает ценность навыков этих специалистов, что может способствовать дальнейшему притоку кадров в отрасль», — комментирует Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы.

Эксперты отмечают, что в России можно заметить растущий интерес соискателей к специальностям лёгкой промышленности. С прошлого года отклики на вакансии выросли на 84% по всей стране.