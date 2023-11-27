«Профессионализм и ответственность»: Шандалович поздравил главу Карелии с днем рождения

Спикер карельского парламента пожелал Артуру Парфенчикову настойчивости и терпения в решении важных задач.

Председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети поздравил руководителя региона Артура Парфенчикова с днем рождения.



«Артур Олегович — человек, для которого Карелия не просто место на карте. Это Родина, которую он искренне любит и делает все, чтобы в нашей республике лучше жилось», — заявил спикер карельского парламента.



По словам Шандаловича, главу республики отличают профессионализм и ответственность, внимательное отношение к землякам, глубокое знание проблем региона, энергичность и работоспособность.



«Это качества, которые помогают ему в реализации добрых дел, планов и замыслов на благо нашего любимого края. От всей души желаю Артуру Олеговичу крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла, настойчивости и терпения в решении важных задач, надежной поддержки жителей Карелии во всех начинаниях!» — написал Шандалович.