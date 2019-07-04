Профессиональная химчистка мягкой мебели "Малина"

В химчистке "Малина" используют специализированные средства марки Seitz, Kiehl, Chemspec, Prochem и Taski и новейшее оборудование, что позволяет справляться со всеми типами загрязнений на любых поверхностях.

Ежедневная уборка – неотъемлемая часть жизни. Удаление пыли с поверхностей, в том числе с обивки мебели, – необходимость для гигиены, комфорта и домашнего уюта. Но способны ли обычная влажная тряпка и бытовой пылесос справиться со всеми загрязнениями? Ответ – нет.

Больше 40% оседающих на предметах частиц даже после тщательного очищения возвращаются на прежнее место. Если говорить об устранении застарелых пятен с кресел, диванов, стульев, ковров и текстиля, то единственное решение – профессиональная химчистка мебели опытными клинерами.

Что представляет собой химическая чистка мягкой мебели?

Базовая отличительная черта специализированной чистки мебели – применение профильного оборудования, разработанного исключительно для клининга. Перечень машин широк: от пылеводососов и экстракторов до парогенераторов. У каждого агрегата свое предназначение. Первые устраняют сухую и жидкую грязь, в разы мощнее бытовых пылесосов, имеют несколько уровней фильтрации, потому качество очищения на 70% эффективнее.

Экстракторные машины известных американских и европейских брендов (Cleanfix, Santoemma, Numatic, Ultimate, Tennant) активно применяют для химчистки ковров и мебели. Аппараты в буквальном смысле выталкивают загрязнения из волокон под давлением и одновременно всасывают их. Работа парогенераторов основана на действии струи t от 160°C. Это позволяет не только удалять въевшиеся и трудновыводимые следы, но и бороться с вредоносными микробами и бактериями.

Другие особенности химической чистки мягкой мебели:

Использование специализированных средств. Надежные марки Seitz, Kiehl, Chemspec, Prochem и Taski выпускают составы, способные справляться со всеми типами загрязнений на любых поверхностях – бархат, шерсть, щелк, хлопок, кожа, нубук и т.д. Пятна от масла, чернил, крови, кофе, клея, жевательной резинки перестают быть проблемой.

Индивидуальный подход к материалам и работа опытных мастеров. Каждый, кто сталкивался с серьезными загрязнениями, засаленными участками на обивке, знает: попытки чистки мягкой мебели в домашних условиях народными средствами порой заканчиваются печально. Если ткань тонкая, натуральная, эксклюзивная, она легко может быть испорчена. В таком случае покупки нового дорогого гарнитура не избежать.

Почему стоит выбирать профессиональную химчистку мягкой мебели?

Основных причин всего три.

Первая – бережное отношение к обивке. Перед началом работ специалисты тщательно исследуют состав материала (стойкость к химикатам, сложность и происхождение загрязнений, уровень повреждения полотна). И лишь после выбирают подходящее оборудование и очищающие средства (пятновыводители, пены, шампуни и пр.). Даже самые тончайшие ткани и кожа останутся в целости. К тому же начнут "новую жизнь": приобретут свежесть и вернут первоначальную насыщенность красок.

Удаление трудных и застарелых следов. Если мебель служит не один год, на ней явно присутствуют потертости, мелкие повреждения, глубоко засевшие пятна. Народные средства (соль, уксус, жидкости для мытья посуды, сода) уже не помогают, а лишь усугубляют ситуацию – разводы разрастаются. Грамотно подобранные клинерами компании "Малина" составы и техника справятся с загрязнениями любого происхождения, возраста и сложности (органическими и неорганическими).

Безопасность средств для здоровья человека и животных. Химчистка дивана, матраса, ковра порой требует использования концентрированных химикатов. Не все составы, имеющиеся в открытой продаже, безвредны. Они способны вызывать отравления, ожоги, воспалительные процессы. Их применение без должных навыков противопоказано. В арсенале специалистов "Малина" лишь гипоаллергенные, сертифицированные по мировым и отечественным стандартам препараты.

Вывод прост – чистка, выполненная мастерами, – гарантия 100% сохранности имущества, отличного самочувствия людей, избавления гарнитуров от загрязнений. Получить полезную информацию по химчистке мягкой мебели на https://himchistkamebeli.ru/ можно в один клик.

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