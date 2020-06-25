Профессиональную консультацию можно получить без риска для здоровья - как работает безопасный офис "Баренц Групп"

Строительная компания "Баренц Групп" ведет работу в режиме "безопасного офиса".

Офис компании "Баренц Групп" в Петрозаводске на пр. Карла Маркса, 1а работает для посетителей в режиме бесконтактного общения. Профессиональную консультацию можно получить без риска для здоровья.

Помещение переоборудовано таким образом, чтобы исключить прямые контакты менеджеров с клиентами, – общение ведется через стекло и окошки, специалисты компании обеспечены средствами индивидуальной зашиты, а сам офис регулярно дезинфицируется.

Кроме этого, менеджеры компании "Баренц Групп" по необходимости выезжают к клиентам на дом, а также проводят индивидуальные экскурсии по жилым комплексам посредством "безопасного офиса" – в режиме видеоконференции.

Напомним, что строительная компания "Баренц Групп" включена в реестр организаций, которые имеют право работать в режиме повышенной готовности, поэтому строительство жилых комплексов ведется на всех площадках без остановки.

Компания "Баренц" приглашает всех желающих на видеоконсультации по жилым комплексам, так же на индивидуальные экскурсии по квартирам, а специалисты ответят на любые интересующие вас вопросы.

Телефон отдела продаж 331-331, так же мы есть в социальных

сетях vk.com/barenzgroup и на сайте barenz.group.