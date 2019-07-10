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Новости. Общество
11:31, 10 Июля 2019
фото: Сергей Юдин / "Столица на Онего"

Профессиональные гонщики покажут дрифт в Петрозаводске

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В Петрозаводске 13 и 14 июля пройдет автомобильный фестиваль.

В эти выходные в Петрозаводске пройдет традиционный автофестиваль "Sickest". Пилоты из разных регионов России приедут в карельскую столицу, чтобы обкатать трассу.

"Sickest" уже успел стать своеобразной визитной карточкой города для всех любителей экстремальной езды. С 2016 года дрифтеры собираются в столице Карелии дважды в год – на зимние и летние соревнования. До 2018 года "Sickest" проводили на площади Кирова.

В этом году мероприятие состоится на городском картодроме (ул.Лыжная, 2).

Гостей и участников фестиваля ждут два дня дрифта, три десятка корчей, Drift taxi, множество качественных проектов, стенса. Кроме того, организаторы обещают интерактивы и встречи с блогерами.

Вход бесплатный.

Подробнее о мероприятии читайте здесь.

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Комментарии

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однозначно
2019-07-10 13:33:53
Сопляки насмотрятся на этих гонцунов и будут по ночам в городе дрифтовать.
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