Профессор Минздрава: до 80% случаев инсульта можно предотвратить

Профессор Валерий Аракелян рассказал, что до 80% случаев ишемического инсульта можно предотвратить с помощью своевременной диагностики и контроля факторов риска.
Руководитель отдела хирургии артериальной патологии НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева Минздрава России, профессор Валерий Аракелян заявил, ччто среди всех угроз, которые могут внезапно перевернуть жизнь человека и его семьи, ишемический инсульт занимает одно из первых мест.
— Но главное, что нужно знать об инсульте сегодня: до 80% случаев можно предотвратить, — подчеркнул профессор.
Он рассказал, что пациентам с фибрилляцией предсердий необходимо пожизненно принимать антикоагулянты, снижающие риск инсульта на 60–70%, регулярно контролировать уровень сахара в крови и содержание «плохого» холестерина, а также систематически измерять артериальное давление
Аракелян рекомендовал всем россиянам старше 40–45 лет регулярно проходить профилактическое обследование, включающее анализы крови на глюкозу и липидный профиль. При этом эксперт предупредил, что самостоятельный выбор лекарств недопустим — препараты для снижения давления, нормализации холестерина и предотвращения тромбообразования требуют индивидуального подбора специалистом.
Напомним, новые виды медпомощи по ОМС будут доступны жителям Карелии в будущем году.