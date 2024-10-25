Профессору Петрозаводской консерватории вручили знак отличия «За наставничество»

Аронова Нина Зиновьевна отмечена высокой государственной наградой.

О вручении госнаграды профессору консерватории рассказали в паблике учреждения.

Так, 1 ноября глава Карелии Артур Парфенчиков вручил профессору кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского класса Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова Ароновой Нине Зиновьевне высокую государственную награду Российской Федерации – знак отличия «За наставничество».

Награду Нине Зиновьевне вручили за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность.

Торжественная церемония награждения, приуроченная к предстоящему Дню народного единства, состоялась в Зале Благородного собрания Национального музея Карелии.