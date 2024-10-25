Профессору Петрозаводской консерватории вручили знак отличия «За наставничество»

Аронова Нина Зиновьевна отмечена высокой государственной наградой.
О вручении госнаграды профессору консерватории рассказали в паблике учреждения.
Так, 1 ноября глава Карелии Артур Парфенчиков вручил профессору кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского класса Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова Ароновой Нине Зиновьевне высокую государственную награду Российской Федерации – знак отличия «За наставничество».
Награду Нине Зиновьевне вручили за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность.
Торжественная церемония награждения, приуроченная к предстоящему Дню народного единства, состоялась в Зале Благородного собрания Национального музея Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание