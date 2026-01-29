Профилактика в шаговой доступности: в Петрозаводске подвели итоги работы «Территории здоровья»

С 15 сентября 2025 года в торгово-развлекательном центре «Лотос Plaza» постоянно работает площадка «Территория здоровья» — первый на Северо-Западе формат профилактической медицинской помощи, максимально приближенный к людям.

Проект «Территория здоровья» позволил жителям Карелии получить квалифицированные медицинские консультации и пройти обследования без необходимости посещения поликлиники.

Одним из главных достижений стала массовая вакцинация населения. С 15 сентября по 15 ноября прививки против гриппа и пневмококковой инфекции получили 9245 пациентов — показатель, свидетельствующий о высоком доверии жителей к проекту.

Ежедневно с 10:00 до 15:00 часов посетители могут воспользоваться широким спектром услуг. Здесь доступны антропометрия, измерение артериального давления, внутриглазного давления, обследование на кардиовизоре, тестирование на гемоконтактные инфекции.

С начала действия проекта двух человек направили на дальнейшую диагностику по поводу повышенного внутриглазного давления, троих — с тревожными показателями — к кардиологу. Выявлен один положительный результат по гемоконтактным инфекциям, пациент получил направление на терапию, которая обеспечит продолжительную и качественную жизнь, а также предотвратит передачу инфекции окружающим.

— Территория здоровья» — единственная на Северо-Западе площадка, где профилактическая медицина находится в шаговой доступности для людей. Размещение в торговом центре убрало один из барьеров: теперь не нужно специально записываться и идти в поликлинику. Можно пройти обследование во время обычного похода за покупками. Близость медицинских услуг к повседневной жизни людей позволила не только охватить широкую аудиторию, но и выявить случаи, требующие медицинского вмешательства, на ранних стадиях. Проект доказал: когда медицина интегрирована в повседневную жизнь человека, профилактика становится эффективной, — отмечает главный внештатный специалист Минздрава Карелии по медицинской профилактике Наталья Прищепа.

Команда проекта объединила специалистов из медицинских учреждений: поликлиник № 1 и № 3, центров здоровья поликлиник № 2 и № 4, Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, Республиканского наркологического диспансера, Республиканского противотуберкулезного диспансера и центра СПИД Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи.

«Территория здоровья» стала местом не только диагностики, но и просвещения с «уроками трезвости» для школьников, лекциями специалистов, квизами и интерактивами.