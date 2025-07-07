Профильная комиссия не поддержала строительство дома на месте стадиона в Петрозаводске

В администрации обсудили предложенные горожанами и юрлицами изменения в Генплан города.

Члены профильной комиссии в составе представителей органов власти, природоохранных организаций, сотрудников администрации и депутатов Петросовета проголосовали против перевода земельного участка в районе Советской улицы в Петрозаводске в зону малоэтажной жилой застройки.

Ранее с такой инициативой в адрес администрации обратился собственник бывшего стадиона «Машиностроитель», который сейчас располагается на данном участке, – ООО «Релакс-центр».

Депутаты подчеркнули, что этот объект – единственная территория в Октябрьском районе, где возможно воссоздание полнофункционального стадиона для проведения не только тренировок, но и крупных спортивных соревнований, поэтому важно не допустить его застройки и сохранить функциональное спортивное назначение земельного участка.