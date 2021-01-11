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Профильный комитет парламента Карелии высказался против единовременных выплат пожилым гражданам

Новости. Общество
16:30, 12 Января 2021
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Депутаты от оппозиции предложили поддержать жителей республики старше 65 лет единовременными денежными выплатами.

На первом после новогодних каникул заседании комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии депутаты обсудили инициативу их коллег из фракций "Справедливая Россия " и ЛДПР о единовременной денежной выплате жителям республики старше 65 лет, которых особенно затронули ограничительные меры карельских властей в период эпидемии коронавирусной инфекции. Представители "Справедливой Россия" Александр Федичев и Виктор Степанов предложили поддержать пожилых граждан десятью тысячами рублей, а либерал-демократ Евгений Беседный посчитал, что сумма выплаты должна быть вдвое больше. Однако профильный комитет карельского парламента не поддержал ни одно из этих предложений.

Читайте подробнее в статье "Депутаты предпочли обойтись без пертурбаций с бюджетом".  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-01-12 18:37:11
"Идёт колхозное собрание . Встаёт председатель и говорит. На повестке дня один вопрос:- соседний колхоз просит навоз. Дадим? Весь зал встаёт и хором отвечают ему.
Нет сами съедим.!"
(для портянок .Это анекдот ) :)
User
2021-01-12 18:22:55
Странное дело - денег на пожилых жалеют, а дорогую вакцину нет. Совпадение?
бюджет
2021-01-12 17:56:38
Список голосующих в студию. И еще, что бесит неимоверно! МЫ, НАРОД, наш налог НДФЛ оставляем в местных бюджетах, т.е. МОЖЕМ использовать на ОБЩИЕ нужды. НО, по тихому согласию с депутатами, для подвода юридической основы, ЧИНОВНИКИ выплачивают себе любимым ВТОРУЮ пенсию за счет НДФЛ! ПО-ЧЕ-МУ? ГДЕ статистика: сколько денег идет на эти пенсии? ТИШИНА! И почему только чиновникам?
zanoza
2021-01-12 17:29:41
Это забота о людях старше 65 лет или популизм перед выборами? Начинается игра в добреньких? А когда пенсионный возраст повышали ,где были добренькие?
Римма
2021-01-12 18:44:00
zanoza, вот именно. Федичев, говорят, заочно голосовал в Московии за повышение возраста
Mike
2021-01-12 17:20:06
Главное для парламентариев свой карман регулярно набивать
Римма
2021-01-12 17:02:47
Где еще мой коммент?
Римма
2021-01-12 17:01:26
Еще раз говорю: попомните мои слова, что это предвыборная возня
кир
2021-01-12 17:01:13
На халяву не давать никогда. Не голодают пожилые. Что заработали, то и получают. С восьмидесяти лет прибавка идет.
User
2021-01-12 18:39:47
Оно и видно, бездельник кроме кота и вербальной диареи ничего не заработал.
Римма
2021-01-12 16:58:39
Ага, мой коммент затерли.
stranger
2021-01-12 16:41:36
Предполагаю ,подавляющему большинству парламентариев "кодекс бесчестия" не позволяет подержать эту инициативу, а впрочем самим мало.
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