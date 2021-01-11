Профильный комитет парламента Карелии высказался против единовременных выплат пожилым гражданам

Депутаты от оппозиции предложили поддержать жителей республики старше 65 лет единовременными денежными выплатами.

На первом после новогодних каникул заседании комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии депутаты обсудили инициативу их коллег из фракций "Справедливая Россия " и ЛДПР о единовременной денежной выплате жителям республики старше 65 лет, которых особенно затронули ограничительные меры карельских властей в период эпидемии коронавирусной инфекции. Представители "Справедливой Россия" Александр Федичев и Виктор Степанов предложили поддержать пожилых граждан десятью тысячами рублей, а либерал-демократ Евгений Беседный посчитал, что сумма выплаты должна быть вдвое больше. Однако профильный комитет карельского парламента не поддержал ни одно из этих предложений.

Читайте подробнее в статье "Депутаты предпочли обойтись без пертурбаций с бюджетом".