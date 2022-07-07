Профильный комитет Заксобрания проголосовал за новый порядок выдачи разрешений на охоту в Карелии

Комитет по агропромышленной политике, природопользованию и экологии парламента Карелии поддержал законопроект главы республики о внесении изменений в порядок распределения разрешений на охоту между физическими лицами.

Изменения позволят организовать более справедливую выдачу разрешений охотникам для добычи лося, сообщил на сегодняшнем заседании комитета замминистра природных ресурсов и экологии Карелии Павел Николаевский.

По его словам, действующий порядок распределения лицензий через интернет в прошлом году вызвал массу нареканий со стороны охотников. Количество лицензий на добычу лося ограничено, в результате, разрешение получает тот, кто быстрее подал заявку в электронном виде через портал Госуслуг. В прошлом году система трижды давала сбой — была зафиксированная массовая подача заявлений роботизированным способом. При таком способе не учитываются и технические возможности — там, где скорость интернета низкая, с подачей заявки возникают сложности. Это ставит охотников в неравные условия.

«Прежняя система вызывала много вопросов по прозрачности проведения, по итогам выдачи разрешений. Мы, депутаты Законодательного собрания получали много обращений от жителей районов республики, которые высказывали недовольство тем, что не могут получить лицензии на добычу. Рассмотрев все предложения, изучив опыт других субъектов РФ, в правительстве по инициативе главы Карелии подготовлены изменения в карельский закон», - пояснила председатель парламентского комитета Марина Гуменникова.

Новый порядок предусматривает три пути распределения лицензий.

Минприроды Карелии распределит 30% лицензий на лося тем охотниками, которые возьмут на себя обязательства по отстрелу волков. Еще 20% получат общественные помощники охотинспекторов в качестве поощрения за то, что они следят за порядком в охотничьих угодьях. Остальные 50% разрешений будут распределены среди других охотников путем жеребьевки.

По словам Николаевского, накануне жеребьевки специальные комиссии в каждом районе будут принимать заявления, а сам розыгрыш пройдет в очном формате.

Такой порядок поддержала Карельская региональная общественная организация охотников и рыболовов.

«В нашей организации порядка 5 тыс. охотников, и все мы поддерживаем новый порядок. Он снимет напряженность. Особенно такое положение, что заявление будет приниматься в течение всего дня. Спокойно, без нервотрепки соберут заявления, и потом будет жеребьевка», - сказал руководитель организации Виктор Трепалин.

Вместе с тем, среди охотников высказываются сомнения в справедливости льготной выдачи лицензий помощникам охотинспекторов. В ряде районов за состоянием угодий следят не только помощники, но и почти все местные охотники, но у них не будет права на привилегии. На заседании комитета высказывалось предложение дать объединениям охотников на местах право самостоятельно распределять лицензии.

Депутаты пообещали вернуться к обсуждению этого вопроса после того, как станут понятны результаты изменений в законе.

Большинство членов комитета согласилось, что жеребьевка позволит сделать распределение лицензий более справедливой, но и этот механизм требует контроля.

«Каждый год выдается по 3 тыс. лицензий, и на всех все равно не хватит. Все равно люди будут недовольны. Поэтому надо проводить жеребьевку максимально гласно. Чтобы все знали членов комиссий и результаты жеребьевки. Максимально каждый шаг широко освещать. Чтоб все было справедливо и прозрачно», - высказала пожелания министерству вице-спикер парламента Ольга Шмаеник.

Она так же предложила рассмотреть возможность включения депутатов в состав комиссий, которые будут проводить жеребьевку. Замглавы Минприроды пообещал учесть эти предложения.

"Этот законопроект долгожданный. Мы полностью поддерживаем инициативу Главы Республики Карелия Артура Олеговича Парфенчикова. Надо отметить, что над законопроектом работала рабочая группа, рассматривалось большое количество предложений и методик. Надо сказать, что предложение о жеребьевке в системе распределения лицензий - оптимальный вариант, и, надеемся, что те неурядицы, которые раньше возникали у охотников в связи с распределением лицензий, будут нивелированы", - подвела итоги руководитель Комитета Марина Гуменникова.