Профсоюзный лидер в Карелии объяснил проблему с "северными" на примере "жены, севшего депутата"

Руководитель Союза профсоюзов Карелии Илья Косенков назвал дискриминационным возрастной ценз для выплаты "северных" надбавок работникам и проиллюстрировал это шуткой про трудоустройство "жены депутата".

Выступление профсоюзного лидера (на фото) состоялось сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

Косенков прокомментировал законопроект, согласно которому, "северные" надбавки должны получать специалисты в возрасте до 30 лет, не имеющие стажа работы. Лидер карельских профсоюзов поддерживает законопроект, но считает, что из него надо убрать возрастной ценз.

"Например, жена депутата. Депутата посадили в тюрьму – ну, я имею ввиду, какого-нибудь плохого человека – жена раньше не работала, в 40 лет приходит на работу и тут ей говорят, зарабатывайте себе надбавку. Я всю жизнь на севере прожила! А нас это не волнует!..", - сказал Косенков.

По его мнению, северные надбавки должны получать все жители Карелии независимо от возраста и стажа работы.

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