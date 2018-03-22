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Новости. Общество
11:37, 22 Марта 2018

Профсоюзы Карелии предлагают внести новое почетное звание

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Председатель Союза организаций профсоюзов Карелии Илья Косенков внес предложение о введении почетного звания "Заслуженный общественный деятель Республики Карелия" в республиканскую комиссию по наградам.

По мнению профлидера, общественная деятельность должна являться основанием для награждения государственными наградами Республики Карелия.

На данный момент вопрос о внесении изменений и дополнений в республиканский закон о государственных наградах проходит стадию активного обсуждения на экспертном уровне.

"Вопрос актуален, — отмечает Илья Косенков, — поскольку закон о госнаградах в Карелии действительно устарел. Вместе с тем считаю, крайне важно дополнить все основания для награждения указанием такой заслуги, как общественная деятельность. В республике действует большое количество социальных, донорских, волонтерских, инвалидных, молодежных, правозащитных общественных организаций, где люди в большинстве своем безвозмездно посвящают себя служению обществу. Эти люди заслужили хотя бы моральную поддержку от государства".

Как рассказал председатель Союза, среди новых наград республики предлагается введение ордена "Сампо" за особые заслуги, медали "За заслуги перед Республикой Карелия", а также медали Ефима Пименова за благотворительную деятельность. Рассматривается вопрос отмены ряда устаревающих почетных званий, теряющих свою актуальность, например, заслуженный работник торговли Республики Карелия.

"Нонсенс получается, когда "Заслуженный работник легкой промышленности" в Карелии есть, а вот "Заслуженного общественного деятеля" нет, — подчеркнул профсоюзный лидер республики, — надеюсь, что мои предложения по поощрению общественников региональными властями будут учтены при разработке новой редакции соответствующего закона".

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Комментарии

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Савва
2018-03-22 13:43:37
Косенков себе награду готовит? Из нынешних ничего ему не светит, так что-то новое надо выпездритить для себя любимого?
Стас
2018-03-22 13:23:27
Сколько в стране таких ещё дураков,которым звание нужно,а не достойная зарплата или пенсия просто?
А может ввести звание: "Заслуженный болтун и расхититель социалистической собственности",одна кандидатура уже есть....
Leopol'd
2018-03-22 12:43:36
Заслуженный говорун, имени Ефима Пименова! Звучит гордо.
David
2018-03-22 12:26:01
Руководитель как бЭ намекает :)
Гость
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