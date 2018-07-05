Профсоюзы Карелии приглашают на митинг против повышения пенсионного возраста

Республиканские профорганизации не принимают вариант реформы, предложенный правительством.

Сегодня, 5 июля, республиканские комитеты профсоюзов проведут митинг против повышения пенсионного возраста.

"Мы не против пенсионной реформы в целом, мы против реформы в таком виде, в каком предлагает ее правительство сегодня. Нужно дорабатывать, обсуждать, предлагать и проводить ее не раньше 2020 года", - обозначили свою позицию представители карельских профсоюзов.

Митинг состоится с 17.30 до 18.30 на площадке в устье реки Лососинки на Онежской набережной. Попасть на площадку можно как со стороны ресторана "Фрегат", так и со стороны туркомплекса "Карелия" (спуск по лестнице).

Чем больше людей выразит несогласие, тем больше шансов у руководства страны понять, что они делают неверный ход. Пенсионная реформа коснется каждого. Организации профсоюзов приглашают всех, кому небезразлично свое будущее и настоящее, а также перспективы детей и внуков, прийти на митинг и обозначить свою позицию.