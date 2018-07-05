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Новости. Общество
10:00, 05 Июля 2018

Профсоюзы Карелии приглашают на митинг против повышения пенсионного возраста

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Республиканские профорганизации не принимают вариант реформы, предложенный правительством.

Сегодня, 5 июля, республиканские комитеты профсоюзов проведут митинг против повышения пенсионного возраста.

"Мы не против пенсионной реформы в целом, мы против реформы в таком виде, в каком предлагает ее правительство сегодня. Нужно дорабатывать, обсуждать, предлагать и проводить ее не раньше 2020 года", - обозначили свою позицию представители карельских профсоюзов.

Митинг состоится с 17.30 до 18.30 на площадке в устье реки Лососинки на Онежской набережной. Попасть на площадку можно как со стороны ресторана "Фрегат", так и со стороны туркомплекса "Карелия" (спуск по лестнице).

Чем больше людей выразит несогласие, тем больше шансов у руководства страны понять, что они делают неверный ход. Пенсионная реформа коснется каждого. Организации профсоюзов приглашают всех, кому небезразлично свое будущее и настоящее, а также перспективы детей и внуков, прийти на митинг и обозначить свою позицию.

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Комментарии

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User
2018-07-05 10:19:17
Профсоюзы своим "Мы не против..." сливают протест, отрабатывая кремлевский сценарий!
Кирюха непутёвый
2018-07-05 10:08:45
Если профсоюзы "Мы не против пенсионной реформы в целом...", то зачем к вам идти , если вы пособники правительства в проведение этой антиконституционной реформы .
Значит зачем к вам идти , время свое убивать за зря . Надо идти к коммунистам , те за полную отмену её.
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