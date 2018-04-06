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Новости. Политика
14:15, 06 Апреля 2018

Профсоюзы Карелии пройдут первомайским шествием

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Комитет коллективных действий Союза организаций профсоюзов Карелии решил возродить праздничные трудовые традиции.

Профсоюзы Карелии 1 мая 2018 года в День весны и труда пройдут традиционным первомайским шествием от площади Ленина до площади Кирова.

Основным лозунгом станет: "За достойный труд, за справедливую социальную политику!"

К участию в шествии и митинге на площади Кирова приглашаются политические партии, общественные организации и трудовые коллективы организаций всех форм собственности со своей символикой, знаменами и транспарантами, разделяющие резолюцию профсоюзного митинга.

"Возродим праздничные трудовые традиции, ведь Первомай — праздник для всех", - призывают профсоюзы.

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Комментарии

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Беня
2018-04-06 15:18:40
"Возродим праздничные трудовые традиции, ведь Первомай — праздник для всех" - очень верно подмечено. Этнографическое общество, как бы там оно себя не обозвало, должно заниматься именно традициями. :)
Мизантроп
2018-04-06 14:43:45
Сотрудники французской авиакомпании Air France собираются бастовать четыре дня в период с 17 по 24 апреля в дополнение к ранее объявленным дням стачек 7,10 и 11 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное заявление 10 профсоюзов отрасли.
Работники компании обвиняют руководство в нежелании вести переговоры и отказе предоставить реальные предложения. «Администрация настаивает на конфронтации и берет на себя ответственность за продолжение забастовки», — говорится в заявлении.
Проведение забастовок назначено на 7,10–11, 17–18 и 23–24 апреля. Эти дни совпадают с датами забастовки железнодорожников, которые с апреля по два дня в неделю устраивают стачки.
Как ранее писал портал iz.ru, авиадиспетчеры, бортпроводники, стюардессы и пилоты Air France добиваются повышения зарплат на 6%. При этом руководство компании согласилось увеличить выплаты только на 1% в 2018 году.
однозначно
2018-04-06 14:33:37
Кашу давать на площади Ленина, иначе не все дойдут в пункт назначения.
xxxxxxx
2018-04-06 14:24:01
Пусть бы по Соломенному и ходили профсоюзные лидеры , все равно только свои интересы защищают , не мешали бы порядочным людям отдыхать.
Гость
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