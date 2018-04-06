Профсоюзы Карелии пройдут первомайским шествием

Комитет коллективных действий Союза организаций профсоюзов Карелии решил возродить праздничные трудовые традиции.

Профсоюзы Карелии 1 мая 2018 года в День весны и труда пройдут традиционным первомайским шествием от площади Ленина до площади Кирова.

Основным лозунгом станет: "За достойный труд, за справедливую социальную политику!"

К участию в шествии и митинге на площади Кирова приглашаются политические партии, общественные организации и трудовые коллективы организаций всех форм собственности со своей символикой, знаменами и транспарантами, разделяющие резолюцию профсоюзного митинга.

"Возродим праздничные трудовые традиции, ведь Первомай — праздник для всех", - призывают профсоюзы.