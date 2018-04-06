Профсоюзы Карелии пройдут первомайским шествием

По теме
Загрузка...
Комитет коллективных действий Союза организаций профсоюзов Карелии решил возродить праздничные трудовые традиции.
Профсоюзы Карелии 1 мая 2018 года в День весны и труда пройдут традиционным первомайским шествием от площади Ленина до площади Кирова.
Основным лозунгом станет: "За достойный труд, за справедливую социальную политику!"
К участию в шествии и митинге на площади Кирова приглашаются политические партии, общественные организации и трудовые коллективы организаций всех форм собственности со своей символикой, знаменами и транспарантами, разделяющие резолюцию профсоюзного митинга.
"Возродим праздничные трудовые традиции, ведь Первомай — праздник для всех", - призывают профсоюзы.
По теме
Выбор читателей
30.03.2018, 10:06
01.04.2018, 15:36
30.03.2018, 10:23
30.03.2018, 09:54
05.04.2018, 11:30
Аналитика
05.04.2018 10:12
Обществоведение
В Карелии целый поселок встал на защиту земляка, осужденного по страшной статье - насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней падчерицы.
04.04.2018 14:05
28.03.2018 16:05
28.03.2018 12:47
28.03.2018 10:32
Чтиво
05.04.2018 10:41
Частная жизнь
Два года назад ушел из жизни Лео Севец – фолк-легенда Карелии и Финляндии.
02.04.2018 11:57
30.03.2018 10:23
Медиа
Сегодня 13:21
Опрос
Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?
Комментарии