Профсоюзы Карелии считают незаконным приостановление отпусков резервистов без их согласия

Работодатели, решившие по рекомендации органов власти приостановить выход в отпуска военнообязанных работников, не имеют права это сделать без их согласия.

Об этом говорится в разъяснении постановления правительства РФ о мерах по реализации указа о мобилизации, подготовленном Союзом профсоюзов Карелии.

Согласно постановлению, органы власти регионов и муниципалитетов должны рекомендовать работодателям приостановить выход в отпуска работников, которые находятся в запасе.

Как сообщили в Союзе профсоюзов Карелии, после принятия этого постановления туда поступило «много обращений по поводу законности приостановки отпусков».

Случаи, когда допускается перенос отпусков, описаны в Трудовом кодексе, а об их применении говорится в определении Конституционного суда РФ, вынесенном в 2018 году.

«Перенос «не может осуществляться работодателем (представителем нанимателя) произвольно», — цитирует определение суда Союз профсоюзов Карелии.

По мнению Союза, это означает, что работодатель должен получить согласие работника на приостановку отпуска.

«С учетом вышеизложенного — для выполнения рекомендации по приостановке отпуска работникам, пребывающим в запасе, работодателю необходимо получить согласие работника. В случае, если согласие отсутствует, рекомендуем обратиться в профсоюзы или надзорные органы», — говорится в письме, подписанном председателем Союза профсоюзов Ильей Косенковым.