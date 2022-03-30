Профсоюзы Карелии заявили об обязательствах бизнеса перед работниками на случай остановки производств

Работодатели, которые будут отправлять работников в простой в случае сокращения производства, должны обеспечить им определенный уровень зарплаты, считают профсоюзы Карелии.

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости республики.

Вопросы защиты прав работников в условиях экономического кризиса обсуждались на заседании республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Профсоюзы предложили включить в проект соглашения с Союзом работодателей и правительством ному, согласно которой все предприятия независимо от формы собственности должны в случае вывода работников в простой выплачивать им не менее 2/3 от МРОТ с начислением на него северных надбавок.