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Новости. Общество
16:18, 31 Августа 2018

Профсоюзы не одобрили введение уголовной ответственности за увольнение "предпенсионеров"

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Введение уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста может негативно повлиять на трудовые отношения.

Об этом заявил журналистам председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

"Ещё один важный аспект, который затронули, и я в том числе, и коллеги, которые выступали, — это то, что надо очень аккуратно отнестись к предложению по уголовной ответственности работодателей при приеме или увольнении с работы лиц предпенсионного возраста. Эта мера может прямо в противоположную сторону сработать и крайне негативно отразиться на всех трудовых отношениях, потому что есть простые способы обхода подобной меры, но мы тогда просто поставим шлагбаум для реального предоставления работы лицам этой категории", — сказал Шмаков, чьи слова цитирует RNS.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-08-31 17:31:46
Было бы весьма полезно ввести уголовное преследование в отношении некоторых профсоюзных лидеров. Подробно проанализировать договора на аренду помещений.
Кирюха непутёвый
2018-08-31 17:15:37
Трудовые проходят и будут проходить без профсоюзов . Тогда и вопрос зачем они ? Тем более они спят и никого не представляют . :)
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