Профсоюзы предрекают глубокий кризис троллейбусному управлению Петрозаводска

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Обстановка на муниципальном предприятии "Городской транспорт" является кризисной, при этом вариантов выхода из ситуации не наблюдается, отмечают профсоюзы.
Председатель КРО профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Сергей Соловьев считает, что предприятие "Городской транспорт" по мере дальнейшей оптимизации производства будет все дальше погружаться в кризис, сообщают "Вести Карелии".
По словам Соловьева, никаких готовых решений для выхода из сложившейся ситуации на предприятии не выработано.
Подробнее читайте в материале издания.
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