Профсоюзы предрекают глубокий кризис троллейбусному управлению Петрозаводска

Обстановка на муниципальном предприятии "Городской транспорт" является кризисной, при этом вариантов выхода из ситуации не наблюдается, отмечают профсоюзы.

Председатель КРО профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Сергей Соловьев считает, что предприятие "Городской транспорт" по мере дальнейшей оптимизации производства будет все дальше погружаться в кризис, сообщают "Вести Карелии".

По словам Соловьева, никаких готовых решений для выхода из сложившейся ситуации на предприятии не выработано.

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