Профсоюзы решили отобрать у правительства Карелии 51% акций санатория "Марциальные воды"

Заседание совета учредителей ООО "Санаторий "Марциальные воды" закончилось скандалом и предложением инициировать процедуру изъятия доли правительства в учреждении.

В пятницу должно было состояться заседание совета учредителей санатория "Марциальные воды", на котором предполагалось обсудить письменные пояснения гендиректора ООО "Санаторий "Марциальные воды" Зоряны Левиной на заключение ревизионной комиссии, которая выявила множество финансовых нарушений в учреждении; принять решение о досрочном прекращении полномочий Левиной; рассмотреть кандидатуру Андрея Пахомова на должность гендиректора санатория.

Однако на заседании присутствовала только профсоюзная сторона, у которой 49% доли предприятия. Власти Карелии (51% доли) письменно уведомили соучредителей, что заседание нужно перенести.

Левиной также не было. В своем письме она указала, что сотрудники УФСБ по Карелии изъяли документацию, и до ее возвращения в санаторий нет смысла проводить совет.

При этом участники отметили, что документы ревизионной комиссии на месте, и обсуждение вопросов не касается тех бумаг, которые изъяли правоохранительные органы.

В итоге заседание прошло лишь с участием профсоюзной стороны и вопросы повестки не обсуждались.

Зато профсоюзы неожиданно выдвинули новую инициативу.

"Хотел бы напомнить, что у нас между правительством и профсоюзами было заключено соглашение о безвозмездной передаче санатория в размере доли 51%. По данному соглашению, правительственная сторона должна была произвести ремонт спального корпуса и строительство новой модульной котельной. Соглашение действующее. Профосоюзной стороне надо напомнить об этом, что соглашение было не исполнено, и через судебные органы отозвать данное соглашение и попытаться вернуть (санаторий) в собственность профсоюзов. Необходимо ставить ультиматум правительству. Если мы не защитим свою собственность мы ее потеряем", - заявил председатель профсоюзов жизнеобеспечения Андрей Пахомов.

Участники профсоюзной стороны согласились с предложением.

Теперь слово за решением президиума профсоюзов Карелии .