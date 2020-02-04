Профсоюзы считают несправедливым возрастной ценз для "северных" зарплат в Карелии

Союз организаций профсоюзов Карелии выступил против возрастного ценза в законопроекте о "северных" надбавках к зарплате молодым специалистам без трудового стажа.

Об этом сообщил "Известиям" лидер карельских профсоюзов Илья Косенков.

Согласно законопроекту, который поступил в парламент Карелии, предлагается начислять "северные" надбавки с первого дня работы специалистам в возрасте до 30 лет.

"Бывают случаи, девушки сразу после окончания университета рожают детей и только к 30 годам начинают карьеру. С принятием этого закона им придется зарабатывать северные надбавки несколько лет. По моему мнению, это несправедливо", - сказал Косенков.

Подробнее об этом законопроекте читайте в интернет-газете "Вести Карелии".