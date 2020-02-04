890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Появились подробности группового ДТП в Петрозаводске 2
04.02.2020 09:25
Два человека погибли в ДТП на "Коле" в Карелии
04.02.2020 14:12
Молодая девушка насмерть разбилась в ДТП в Карелии
04.02.2020 11:00
Стало известно, кто стал жертвами страшной аварии на трассе в Карелии 3
04.02.2020 17:15

Профсоюзы считают несправедливым возрастной ценз для "северных" зарплат в Карелии

Новости. Общество
15:06, 04 Февраля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Курсков
Загрузка...

Союз организаций профсоюзов Карелии выступил против возрастного ценза в законопроекте о "северных" надбавках к зарплате молодым специалистам без трудового стажа.

Об этом сообщил "Известиям" лидер карельских профсоюзов Илья Косенков.

Согласно законопроекту, который поступил в парламент Карелии, предлагается начислять "северные" надбавки с первого дня работы специалистам в возрасте до 30 лет.

"Бывают случаи, девушки сразу после окончания университета рожают детей и только к 30 годам начинают карьеру. С принятием этого закона им придется зарабатывать северные надбавки несколько лет. По моему мнению, это несправедливо", - сказал Косенков.

Подробнее об этом законопроекте читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-04 15:55:06
В соседней стране есть северные надбавки? Вы ездите за сыром, поделитесь.
Писарев
2020-02-04 23:42:50
кир, Ты соседние страны на глобусе-то найдешь? ..., ... .(Лавров)
User
2020-02-04 21:04:52
кир, не, нет у них ни верховного правителя, ни бабки Вали, некому и не с кем за северные биться. Так и живут в бездуховности на одну зарплату. :)
Внимательный
2020-02-04 15:45:18
Бесполезные проф.бездельники "проснулись"?
лизать властям умеют,больше толку от них нет!
Вася
2020-02-04 15:40:00
Добрый он очень,как бабка Валя.
новый
2020-02-04 15:39:46
Вот бы провести опрос на тему : кто для общества наиболее бесполезен - карельские профсоюзы или карельские учОные с ул. Пушкинской.
Клим
2020-02-04 15:24:55
Когда россиянам поднимали пенсионный возраст ничего профсоюзы со своими Шмаковыми , Исаевыми , ПивенкОвыми не считали ? Сидели бы и молчали дальше , как то дёшево работают . Тьфу .
новый
2020-02-04 15:18:52
Да пофиг на этого Косенкова. Сидят там, штаны протирают, друг-друга избирают и кормятся с аренды помещений. В коллекцию бесполезностей однозначно
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
01.02.2020, 12:51
В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)
30.01.2020, 16:18
Посылки из Китая через AliExpress отправляют, несмотря на коронавирус
03.02.2020, 15:30
Бывший премьер России Медведев оставил неприятный "подарок" карельским рыбакам

Чтиво

31.01.2020 15:00
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах. Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Диагностика – это мое"
31.01.2020 14:56
"Возникло ощущение, что это не реформа, а простой отъем денег" 17
31.01.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

Лёд для "Гипербореи-2020"
03.02.2020 09:11
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»