Профсоюзы считают несправедливым возрастной ценз для "северных" зарплат в Карелии

Союз организаций профсоюзов Карелии выступил против возрастного ценза в законопроекте о "северных" надбавках к зарплате молодым специалистам без трудового стажа.
Об этом сообщил "Известиям" лидер карельских профсоюзов Илья Косенков.
Согласно законопроекту, который поступил в парламент Карелии, предлагается начислять "северные" надбавки с первого дня работы специалистам в возрасте до 30 лет.
"Бывают случаи, девушки сразу после окончания университета рожают детей и только к 30 годам начинают карьеру. С принятием этого закона им придется зарабатывать северные надбавки несколько лет. По моему мнению, это несправедливо", - сказал Косенков.
Подробнее об этом законопроекте читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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