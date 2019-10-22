12:55, 22 Октября 2019
Прогноз падения цен на жилье в Карелии не оправдался вопреки снижению стоимости строительства
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Снижение фактической стоимости строительства жилья в Карелии в 2019 году не привело к падению цен на новые квартиры для покупателей вопреки прогнозу Союза строителей.
Это следует из официальной статистики цен и стоимости строительства, опубликованной Карелистатом.
Во втором квартале 2018 года фактическая стоимость строительства жилья составляла, в среднем, 40,9 тыс. рублей за кв. метр. Средняя цена для покупателей тогда достигала 49,5 тыс. рублей за квадратный метр.
Во втором квартале 2019 года фактическая стоимость строительства снизилась до 40,5 тыс. рублей, а цены вросли.
На каком основании строились прогнозы снижения цен, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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