Прогноз падения цен на жилье в Карелии не оправдался вопреки снижению стоимости строительства

Снижение фактической стоимости строительства жилья в Карелии в 2019 году не привело к падению цен на новые квартиры для покупателей вопреки прогнозу Союза строителей.

Это следует из официальной статистики цен и стоимости строительства, опубликованной Карелистатом.

Во втором квартале 2018 года фактическая стоимость строительства жилья составляла, в среднем, 40,9 тыс. рублей за кв. метр. Средняя цена для покупателей тогда достигала 49,5 тыс. рублей за квадратный метр. Во втором квартале 2019 года фактическая стоимость строительства снизилась до 40,5 тыс. рублей, а цены вросли. На каком основании строились прогнозы снижения цен, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".