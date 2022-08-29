Прогноз роста курса доллара обосновали доходами владельца Сегежского ЦБК

Осенью российскую национальную валюту ждет контролируемое, но значительное ослабление из-за необходимости пополнения бюджета и роста доходности экспорта.

Такое мнение высказали опрошенные «Известиями» аналитики.

Российский рубль завершил последнюю полную неделю лета у отметок 60,5 за доллар и 60,6 за евро.

Из-за крепкого рубля падает рентабельность бизнеса, ориентированного на экспорт. Как отмечают аналитики профильного Telegram-канала РДВ, это хорошо отражают недавно опубликованные финансовые результаты лесопромышленного холдинга «Сегежа», владеющего Сегежским ЦБК. В первом квартале при среднем курсе 89,3 рубля за доллар его операционная прибыль составила 8,4 млрд рублей, в во втором квартале при курсе 67,1 рубля за доллар те же показатели составили 2,2 млрд рублей. В третьем квартале при курсе вблизи 60 рублей за доллар весь бизнес уже рискует выйти к нулевым либо отрицательным показателям, считают эксперты.

Ранее на низкую рентабельность бизнеса жаловались и металлурги.

«Российскому экспорту для эффективной конкуренции в новых условиях нужен рубль слабее. Власти говорят про 70–80 рублей за доллар. Однако с учетом того, что теперь мы разошлись с богатой Европой и интегрируемся с менее богатой Азией, для конкурентоспособности рубль нужен еще выше, чем 80 рублей за доллар», — уверены в РДВ.

По мнению экспертов, ослабление рубля будет фактически способствовать наполнению бюджета, что особенно важно ввиду потребности в наращивании госрасходов при структурной трансформации экономики.

«Для России будет выгоден курс ближе к 80. Это позволит помочь экспортерам как главному источнику наполнения бюджета. Вопрос лишь, когда это произойдет — сам выход и сроки возвращения курса к 80», — пояснила директор PWeM invest Яна Конюхова.

Вместе с тем, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров, считает, что что резких движений на валютном рынке этой осенью ждать не стоит: Центробанк и правительство не могут допустить новой волны паники, как в марте этого года. Процесс роста курсов иностранных валют будет контролируемым, считает эксперт.