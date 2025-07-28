Прогноз роста российской экономики резко снизили

МВФ снизил прогноз роста экономики России до 0.9%.

Международный валютный фонд (МВФ) резко снизил прогноз роста российской экономики в 2025 году, пишет Интерфакс. Если весной он составлял 1.5%, то сейчас МВФ ожидает рост в пределах 0.9%.

При этом в 2026 году МВФ предполагает, что рост экономики России ускорится до 1%.

Прогноз роста глобальной экономики повышен на текущий год с 2.8 до 3%. При этом весной прогноз составлял 3.3%.