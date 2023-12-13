Прогнозный показатель по доходам от приватизации госимущества Карелии перевыполнили почти вдвое

За текущий период 2023 года реализовали 16 объектов недвижимого имущества региона.

Почти в 2 раза перевыполнен прогнозный показатель по доходам от приватизации госимущества Карелии. Об этом сообщили в паблике республиканского Министерства имущественных и земельных отношений.



Как рассказали в группе, за текущий период 2023 года реализовали 16 объектов недвижимого имущества региона, включенных в программу приватизации, сообщил в своем профиле и. о. министра имущественных и земельных отношений Дмитрий Кипрушев.



В источнике отметили, что республиканский бюджет был пополнен денежными средствами более, чем на 71 млн рублей, в том числе:

56,7 млн рублей — от продажи зданий, сооружений, помещений;

14,5 млн рублей — от продажи земельных участков, отчужденных одновременно со зданиями, включенными в прогнозный план приватизации.