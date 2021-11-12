Прогнозы о росте цен в Карелии не оправдались — они растут в 2 раза быстрее

Потребительские цены в Карелии с начала 2021 года выросли на 8,2% — это почти в 2 раза больше, чем прогнозировали власти республики.

При составлении прогноза ожидалось, что инфляция составит к концу года 4,3%.

Данные об индексе потребительских цен в ноябре опубликовал Карелиястат.

Больше всего подорожали непродовольственные товары — на 9,5% по сравнению с началом года.

Цены на продукты питания выросли на 8,4%. Стоимость услуг увеличилась на 5,8%.

Темпы роста цен в Карелии выше чем, в большинстве регионов Северо-Запада. Республика вошла в тройку антилидеров по этому показателю.