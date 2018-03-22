Проголосуйте за логотип, который хотите видеть на карельской продукции

Началось голосование за варианты логотипа "Сделано в Карелии" для маркировки товаров.

Министерство экономического развития и промышленности республики объявило о начале онлайн-голосования за варианты логотипа "Сделано в Карелии" для маркировки товаров местных товаропроизводителей.

Министерством разработано 5 вариантов. По итогам голосования на сайте правительства Карелии будет определён знак, набравший наибольшее количество голосов.

"Любой местный товаропроизводитель может получить такой знак качества по итогам лабораторных исследований на предмет соответствия стандартам", - сообщили в министерстве.

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