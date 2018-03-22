Проголосуйте за логотип, который хотите видеть на карельской продукции

По теме
Загрузка...
Началось голосование за варианты логотипа "Сделано в Карелии" для маркировки товаров.
Министерство экономического развития и промышленности республики объявило о начале онлайн-голосования за варианты логотипа "Сделано в Карелии" для маркировки товаров местных товаропроизводителей.
Министерством разработано 5 вариантов. По итогам голосования на сайте правительства Карелии будет определён знак, набравший наибольшее количество голосов.
"Любой местный товаропроизводитель может получить такой знак качества по итогам лабораторных исследований на предмет соответствия стандартам", - сообщили в министерстве.
Подробнее в новости на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
15.03.2018, 12:26
18.03.2018, 09:05
20.03.2018, 16:21
19.03.2018, 10:22
20.03.2018, 10:05
Аналитика
Сегодня 12:32
Капитал
В Петрозаводске инвестор намерен построить уникальную зону отдыха с рыбным прудом, роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 50 млн рублей.
Сегодня 10:16
21.03.2018 16:32
20.03.2018 15:47
18.03.2018 16:39
Чтиво
21.03.2018 15:14
Без политики
Множество продуманных решений для дополнительного комфорта.
20.03.2018 16:47
19.03.2018 13:09
07.03.2018 13:27
Медиа
20.03.2018 14:59
Опрос
Как вы голосовали на прошедших выборах президента России?
Комментарии