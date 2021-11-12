Программа лояльности «СберСпасибо» расширяет перечень региональных партнёров

Еще один ресторан в Петрозаводске присоединился к бонусной программе Сбербанка.

К бонусной программе «СберСпасибо» в Карелии присоединился петрозаводский BBQ бар «На рогах». Посетителям заведения, участвующим в программе лояльности Сбера, теперь доступна оплата блюд и напитков с бонусами от «СберСпасибо» — бонусы можно обменять на скидку до 30% от суммы чека. Кроме того, при безналичной оплате счета держателям банковских карт СберБанка будут начислены повышенные бонусы в размере 5% от стоимости заказа.

«В программе лояльности Сбербанка на сегодняшний день зарегистрировано более 75 тысяч точек продаж партнёров по всей стране. Оперативно узнавать о новых партнёрах, акциях и выгодных предложениях можно на сайте и приложении программы, а также на канале „СберСпасибо“ в мобильном приложении СберБанк Онлайн: подписка на него доступна в разделе „Диалоги“ личного кабинета клиента. Здесь также публикуются советы, как накопить больше бонусов, и интересные посты в формате обзоров и лайфхаков по теме», — отметила заместитель управляющего карельским отделением ПАО Сбербанк Лариса Суханова.

«Теперь у петрозаводчан появилась еще одна причина зайти в наш ресторан. Ведь мы подключились к программе „СберСпасибо“, которая позволяет принимать к оплате накопленные клиентами бонусы», — рассказал владелец BBQ бара «На рогах» Артём Кузнецов.

Чтобы стать участником программы лояльности «СберСпасибо» и получать на свой счёт бонусы, необходимо иметь банковскую карту СберБанка, зарегистрироваться в бонусной программе в мобильном приложении «СберСпасибо», личном кабинете СберБанк Онлайн, через устройство самообслуживания банка или с помощью СМС-банка и оплачивать товары и услуги безналичным способом. Один бонус равен одному рублю.

С полным списком партнёров, акций и предложений можно ознакомиться на сайте spasibosberbank.ru или в мобильном приложении программы лояльности «СберСпасибо».

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк