Программа по возврату денег за купленные турпутевки продлена на 2 недели

Ростуризм продлил до середины сентября продажи путевок по программе туристического кэшбека - покупателям возвращают часть потраченных денег.

«Ростуризм продлил окно продаж в рамках программы туристического кешбэка на две недели. Туристы по-прежнему могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации», — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует ТАСС.

В ведомстве уточнили, что продажи должны были завершиться 31 августа, но из выделенных правительством РФ на реализацию программы в текущем году 6,7 млрд рублей осталось 400 млн рублей.

«Мы решили направить эти средства на то, чтобы дополнительно простимулировать продажи в низкий сезон. При этом у туристов появилось еще две недели, чтобы спланировать путешествие на осень. Это особенно важно для путешественников, которые опасаются заранее бронировать поездки в период пандемии. У путешествий осенью — свои преимущества. Это большое количество свободной инфраструктуры, отелей, можно более гибко и дешевле планировать свой отдых», — приводятся в сообщении слова руководителя Ростуризма Зарины Догузовой.

В рамках программы, туристу на карту возвращается 20% стоимости тура или проживания, максимальная сумма возмещения составляет 20 тысяч рублей.