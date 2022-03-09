Программа туристического кешбэка возобновляется с 15 марта

Начиная с завтрашнего дня путешественники смогут вернуть 20% стоимости при покупке туров по России, бронировании гостиниц или турбаз.

Государство вновь поддержит туристическую отрасль с помощью программы кешбэка. С 15 марта можно будет приобрести туры по России и вернуть 20% от стоимости поездки. То же самое касается и проживания в отелях или на турбазах – при их бронировании путешественнику тоже начислят возврат.

Условия программы простые. Участвуют все регионы, поездка должна быть не менее, чем на 2 ночи. Оплатить путешествие нужно картой «Мир». На нее в течение 5 дней с момента покупки вернется 20% стоимости (но не более 20 тыс. рублей). Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.

Впервые программа туристического кешбэка была запущена в период пандемии, чтобы помочь отрасли восстановиться после ограничительных мер. И оказалась очень востребована у россиян. Сейчас эта помощь еще более необходима, считает гендиректор ООО "Белые мосты" Александр Черняков. Компании принадлежит туристический комплекс в Питкярантском районе на берегу Ладоги.

«Мы участвуем в программе туристического кешбэка и видим, что интерес к ней у наших гостей большой: люди звонят, спрашивают подробности. Я думаю, что сейчас эта программа сыграет даже более важную роль для поддержки внутреннего туризма, чем в период пандемии. Тогда некоторые люди, несмотря на кешбэк, все-таки опасались путешествовать в другие регионы из-за санитарно-эпидемиологической обстановки. Сейчас на первый план выходит вопрос финансов, люди более осторожны в своих расходах. Надеюсь, что возможность получить возврат части средств за поездку простимулирует людей к путешествиям по своей стране. Для Карелии это особенно важно, ведь туризм у нас в республике становится все более заметной отраслью экономики. Стабильное и устойчивое развитие нашей отрасли – это рабочие места для жителей региона, это улучшение инфраструктуры, сопутствующее развитие сферы услуг, в том числе общественного питания. Поэтому государственная поддержка очень важна. Мы надеемся, программу будут продлевать и дальше», - отметил Александр Черняков.

Напомним, что по вновь запущенной программе кешбэка на бронирование тура, круиза или гостиницы у туристов есть полтора месяца – до 1 мая. А отправиться в поездку можно с момента старта продаж и до 1 июля этого года.