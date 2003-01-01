Программисты из Карелии могут принять участие во всероссийском ИТ-чемпионате

Цифровая экосистема МТС совместно с МТС Web Services открыла прием заявок на участие в федеральном чемпионате по программированию True Tech Champ-2025.
Соревнование рассчитано как на школьников и студентов, так и на действующих ИТ-специалистов. Призовой фонд турнира превышает 10 млн рублей.
Чемпионат от МТС True Tech Champ включает два трека: алгоритмическое и робототехническое программирование. Первый — для тех, кто предпочитает классические олимпиады и индивидуальные зачеты. Участникам предстоит решать алгоритмические задачи разной сложности и работать со структурами данных в двух отборочных турах онлайн и в офлайн-финале. Победители получат 1 млн рублей за первое место, по 500 тыс. рублей за два вторых места и по 250 тыс. рублей за три третьих места.
Второй трек посвящен программированию роботов, он подойдет разработчикам на языках С++, Go, Python, JS, Java, C#. В серии отборочных онлайн-этапов участники будут сканировать виртуальный лабиринт, получать массив данных о расположении стен и создавать алгоритм, который позволит найти оптимальный маршрут для робота быстрее остальных. Финалистов ждут командные офлайн-испытания в разных частях арены-куба: на крыше, полосе препятствий, парящих платформах, в тоннелях и многоуровневых лабиринтах. Ребята самостоятельно соберут и модифицируют машины, чтобы выбить соперников с платформы. Усложнять задачу будут вспышки света, огонь, дым и другие спецэффекты.
Суперфинал пройдет 21 ноября в Москве в формате аниме-сериала, его героями станут не только участники и их роботы, но и гости чемпионата. Каждый финалист получит своего цифрового аватара, а кастомизированные роботы на экранах трансформируются в гигантские машины. Искусственный интеллект создаст логотип и маскота каждой команде. Команда победителей получит 4 млн рублей, обладатели второго места — 2,5 млн рублей, третьего —1 млн рублей.
Гостей ИТ-соревнования ждет насыщенная программа: интеллектуальные, творческие и спортивные челленджи от МТС Web Services, афтепати с музыкальным хедлайнером. Для тех, кто не сможет посетить мероприятие очно, организуют онлайн-трансляцию с элементами дополненной реальности.
Зарегистрироваться на чемпионат можно на официальном сайте до 20 октября включительно.