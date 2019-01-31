Программу "Безопасный Петрозаводск" дополнят наказами избирателей

В январе состоялись заседания постоянных комиссий Петросовета, где обсуждался план комплексных мероприятий программы "Безопасный Петрозаводск", инициатором которой выступил спикер городского Совета Геннадий Боднарчук.

В обсуждении задач программы, которая активно стартовала в карельской столице несколько месяцев назад, приняли участие депутаты и представители городской администрации.

Напомним, что "Безопасный Петрозаводск" формируется по заявкам самих горожан – такая задача была изначально поставлена ее инициатором – спикером Петросовета Геннадием Боднарчуком. На сегодняшний день по проекту поступило уже более ста обращений от населения с конкретными предложениями, что для этого необходимо сделать. Они и легли в основу перечня комплексных мероприятий на 2019 год.

Сама программа условно разделена по четырем основным направлениям работы. Раздел "Безопасная дорога" направлен на решение вопросов безопасности дорожного движения, улучшение дорожной инфраструктуры и транспортной логистики, повышения освещенности и т.д. "Безопасный дом" связан с расселением аварийного жилья, благоустройством дворов, сносом аварийных сараев и хозпостроек, ремонтом и установкой детских площадок, решением вопросов урегулирования численности безнадзорных животных, ликвидации грызунов и другими задачами. Направление "Безопасный отдых" затрагивает вопросы обустройства зон отдыха и спортплощадок, установку камер видеонаблюдения, проведение акарицидной обработки территорий и т.п. "Безопасное детство" включает меры по повышению безопасности детей и подростков и профилактике преступности среди несовершеннолетних петрозаводчан.

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