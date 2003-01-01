Программу для любителей спорта подготовили в День Лахденпохского района

В честь праздника организуют футбольный турнир, игру в кююккя, соревнования по роликам и лыжероллерам.
В День Лахденпохского района, который будет отмечаться 30 августа, подготовили программу для любителей спорта. Спортивный праздник организует районная спортшкола.«Всех болельщиков мы приглашаем на турнир по футболу. Также жители и гости Лахденпохья смогут сыграть в старинную карельскую игру кююккя. А затем состоятся соревнования по роликам и лыжероллерам для всех возрастных категорий — от самых маленьких любителей спорта до людей старшего возраста. В юбилей района мы хотим показать, что наш край всегда славился не только богатой культурой, историей, прекрасной природой, но и сильными спортивными традициями. Спорт объединяет, дает силы и вдохновляет жить и трудиться!» — сказала директор Лахденпохской районной спортивной школы Ирина Каява.
Турнир по футболу начнется в 10:00 на территории «умной спортплощадки» по адресу Ленинградское шоссе, 3А. В кююккя можно будет сыграть в 11:00 на стадионе рядом с Лахденпохской школой на ул. Садовой. А соревнования по роликам и лыжероллерам состоятся в 12:00 на набережной города.
Подробнее о праздничной программе в честь 55-летия Лахденпохского района можно узнать в паблике администрации.