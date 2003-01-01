Реклама на сайте
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Тема недели
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08 Статьи
Обществоведение
Жильцы восьми девятиэтажек в Костомукше несколько месяцев живут без лифтов
07 августа, 11:40 Статьи
Новости

Программу расселения аварийного жилья Артур Парфенчиков обсудил с Министром строительства РФ

17:40

Роспотребнадзор помог покупателю вернуть деньги за неисправный товар

17:20

«Лето продолжается»: в Карелии пройдут дожди с грозами и потеплеет до +25℃

17:00

Жительница Кондопоги прошла в финал федерального проекта «Перепой звезду»

16:30

Доходы карельских узников выросли на 59%

16:00

Пропавшие туристы из Апатитов вышли на связь

15:40

«Ночь физкультурника» собрала в Петрозаводске более 800 участников

15:20

Клещи атакуют Карелию: 53 новых укуса за неделю

15:00

Экспорт древесины из Карелии в ОАЭ и Египет вырос более чем на 80%

14:25

Элиссан Шандалович провел встречу с главами поселений Медвежьегорского района

14:09

Сбер и GigaChat рассказали о лучших локациях Карелии для бюджетного отдыха

14:03

Избившую двухмесячную дочь петрозаводчанку оставили под стражей

14:00

Родные пропавших из Апатитов туристов рассказали, где могут быть их близкие

13:20

По соседству с Карелией поезд переехал ноги уснувшего на путях молодого человека

13:00

В Карелии за выходные потушили семь лесных пожаров

12:40

На трассе Кочкома — госграница автомобиль улетел в кювет

12:20

У карельских медвежат в тверском центре спасения началась яблочная пора

12:05

В Петрозаводске сбили подростков на велосипеде и самокате

11:45

Предприимчивый кондопожанин обогатился на 10 тысяч рублей после похода в алкомаркет

11:30

Праздник в селе Реболы познакомил гостей с карельскими ремеслами

11:18

Нетрезвый мотоциклист вылетел в кювет, уходя от погони в Карелии

11:10

В Ленобласти трехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа

11:00

Стало известно состояние рабочего, который упал с лесов во время ремонта школы в Сегеже

10:40

Карелия вошла в число регионов с наибольшей аварийностью на дорогах

10:20

Пожар на трансформаторной подстанции в Лахденпохье ликвидирован

09:50

Национальный парк в Карелии получит грант на 18 млн рублей

09:25

Минпросвещения утвердило сроки учебного года для российских школ

09:00

Город в Карелии остался без света из-за пожара на трансформаторной подстанции

08:40

Карельский тракторист занял 4-е место на чемпионате России по пахоте

08:20

В карельском поселке установили уличное освещение по просьбе жителей

08:00

В Карелии разыскивают пропавших супругов из Мурманской области

07:40

Синие киты сократили «пение» на 40% из-за потепления океана

07:20

Космонавт Песков вернулся на Землю на корабле Crew Dragon

07:00

Скончался конструктор космической техники Владимир Асюшкин

06:40

Погиб известный российский театральный режиссер Юрий Бутусов

00:10

Фестиваль «Ночь физкультурника» завершился увлекательным ночным трейлом

22:18

ЧП в Сегеже: рабочий упал с лесов во время ремонта школы

20:30

Мужчина, бродивший в крови по ночному Петрозаводску, скончался

19:30

Рабочий упал с лесов на строительстве часовни в Петрозаводске

19:00

Жительница Петрозаводска в порыве гнева ударила мужчину ножом в челюсть

18:00

Ливневые дожди с грозами и до +25 ℃ прогнозируют в Карелии 11 августа

17:00

Люди пострадали в ночном ДТП в Прионежском районе

16:00

Расписание электрички в Карелии изменится

15:00

Старинную финскую школу в Лахденпохье продают за 45 миллионов рублей

14:00

В Минздраве ответили на жалобы жителей Пудожского района по поводу состояния одного из ФАПов

13:00

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях света

12:00

Водитель — самая востребованная профессия Карелии

11:30

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину в черной куртке и серых штанах

11:00

Мошенники украли 6,3 миллиардов рублей у жителей России за последние три месяца

10:30

У жительницы Кондопоги мошенники украли более 900 тысяч рублей

10:00

Для тушения пожаров в Медвежьегорске будут использовать экскаватор

09:30

В центре Белграда обнаружили британскую авиабомбу времён Второй мировой войны

09:00

В Госдуме предложили отменить домашние задания в школах

08:30

Корабль «Crew Dragon» с российским космонавтом на борту вернулся на Землю

08:00
Программу расселения аварийного жилья Артур Парфенчиков обсудил с Министром строительства РФ
Сегодня 17:40 Политика
Рабочая встреча главы республики с руководителем Минстроя Иреком Файзуллиным состоялась в Москве. На ней удалось заручиться поддержкой федерального министерства в реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.

фото: © Правительство Карелии

11 августа Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с Главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым. На ней обсудили реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни», исполнение федеральных проектов и программ, направленных на улучшение качества жизни граждан в регионе.

Одним из центральных вопросов стала реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. По ней с 2019 года в Карелии выехали из аварийного жилья 9,43 тыс. человек. Площадь расселенных квартир составила свыше 168 тыс. кв. м жилья. На данный момент республика стала одним из первых субъектов в РФ, который подал заявку на финансирование новой программы расселения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

— С учетом нашего объема аварийного фонда — больше 1 млн квадратных метров — можно говорить, что у нас стартует одна из самых масштабных программ расселения в стране. 15% всех средств национального проекта этого года пойдут в нашу республику. Нам предстоит расселить 4 тысячи многоквартирных домов, в которых проживает 25 тысяч семей. Поэтому на встрече заручились поддержкой Минстроя России — совместно с федеральным центром будем решать возникающие вопросы, — подчеркнул Артур Парфенчиков. — Еще до выделения средств мы начали подготовку к строительству домов для расселения. Это дало нам возможность заявиться на дополнительные средства — ещё на 3,4 млрд рублей, которые будут направлены на строительство домов в Беломорске, Петрозаводске, Питкяранте и Суоярви.

Сегодня в Карелии активно строят новые дома и социальные объекты. По данным Росстата, за первое полугодие 2025 года в рамках федерального проекта «Жильё» в регионе введено 197,5 тыс. кв.м жилья, что на 20,5% больше аналогичного показателя прошлого года.

Продолжается в Карелии и реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2025 году в республике уже благоустроили 20 общественных пространств. Всего работы планируется провести на 44 территориях. Во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды от региона подано 26 заявок, из них 11 победителей, завершено уже 6 проектов.

Обсудили вопросы реконструкции здания Национального музея Республики Карелия, а также мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 800-летия крещения карелов. По объекту уже разработана проектная документация.

Отдельное внимание уделили вопросам модернизации коммунальной и сопутствующей инфраструктуры, а также планам по дальнейшему развитию Карелии, в том числе с учетом увеличения туристического потока в регион.

Пропавшие туристы из Апатитов вышли на связь
Сегодня, 15:40 Происшествия
Избившую двухмесячную дочь петрозаводчанку оставили под стражей
Сегодня, 14:00 Суды
В Карелии за выходные потушили семь лесных пожаров
Сегодня, 12:40 Политика
Стало известно состояние рабочего, который упал с лесов во время ремонта школы в Сегеже
Сегодня, 10:40 Происшествия
Ожирение в Карелии достигло масштабов эпидемии

Пятая часть тех, кто прошел диспансеризацию, имеют признаки ожирения, рассказали в Минздраве Карелии.

