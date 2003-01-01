Программу расселения аварийного жилья Артур Парфенчиков обсудил с Министром строительства РФ

Рабочая встреча главы республики с руководителем Минстроя Иреком Файзуллиным состоялась в Москве. На ней удалось заручиться поддержкой федерального министерства в реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.

11 августа Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с Главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым. На ней обсудили реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни», исполнение федеральных проектов и программ, направленных на улучшение качества жизни граждан в регионе.

Одним из центральных вопросов стала реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. По ней с 2019 года в Карелии выехали из аварийного жилья 9,43 тыс. человек. Площадь расселенных квартир составила свыше 168 тыс. кв. м жилья. На данный момент республика стала одним из первых субъектов в РФ, который подал заявку на финансирование новой программы расселения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

— С учетом нашего объема аварийного фонда — больше 1 млн квадратных метров — можно говорить, что у нас стартует одна из самых масштабных программ расселения в стране. 15% всех средств национального проекта этого года пойдут в нашу республику. Нам предстоит расселить 4 тысячи многоквартирных домов, в которых проживает 25 тысяч семей. Поэтому на встрече заручились поддержкой Минстроя России — совместно с федеральным центром будем решать возникающие вопросы, — подчеркнул Артур Парфенчиков. — Еще до выделения средств мы начали подготовку к строительству домов для расселения. Это дало нам возможность заявиться на дополнительные средства — ещё на 3,4 млрд рублей, которые будут направлены на строительство домов в Беломорске, Петрозаводске, Питкяранте и Суоярви.

Сегодня в Карелии активно строят новые дома и социальные объекты. По данным Росстата, за первое полугодие 2025 года в рамках федерального проекта «Жильё» в регионе введено 197,5 тыс. кв.м жилья, что на 20,5% больше аналогичного показателя прошлого года.

Продолжается в Карелии и реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2025 году в республике уже благоустроили 20 общественных пространств. Всего работы планируется провести на 44 территориях. Во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды от региона подано 26 заявок, из них 11 победителей, завершено уже 6 проектов.

Обсудили вопросы реконструкции здания Национального музея Республики Карелия, а также мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 800-летия крещения карелов. По объекту уже разработана проектная документация.

Отдельное внимание уделили вопросам модернизации коммунальной и сопутствующей инфраструктуры, а также планам по дальнейшему развитию Карелии, в том числе с учетом увеличения туристического потока в регион.