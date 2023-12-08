Программу спортивного музыкально-гастрономического фестиваля обсудят на планерке в мэрии

С докладом выступит директор Информационного туристского центра Карелии Юлия Маркова.

Программу спортивного музыкально-гастрономического фестиваля (6+) обсудят на открытой планерке в администрации Петрозаводска 11 декабря, сообщили в паблике мэрии.



Как рассказали в группе, на совещании выступит директор Информационного туристского центра Карелии Юлия Маркова. Она расскажет о предстоящем мероприятии, которое состоится в карельской столице 16 и 17 декабря.



Планерное совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция будет доступна по ссылке https://vk.com/video-96202416_456241749.

Напомним, в связи с проведением фестиваля в Петрозаводске изменится схема движения.