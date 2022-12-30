Программу защиты населения обсудят на планерке в мэрии Петрозаводска

С докладом перед горожанами выступит начальник управления по делам ГО и ЧС Игорь Виноградов, сообщили в администрации Петрозаводска.

Так, 9 января в администрации Петрозаводска состоится еженедельное открытое планерное совещание. На нем обсудят реализацию программы защиты населения. С докладом перед горожанами выступит начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Игорь Виноградов.

Совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке: https://vk.com/video-96202416_456241425

В мэрии напомнили, что, согласно регламенту, на планерное совещание отведен один час. Регистрация присутствующих и запись спикеров проводится перед началом мероприятия. Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, ставятся на контроль и, в случае необходимости, выносятся на обсуждение на следующие совещания. Присутствующие на планерке лица могут предоставлять справки и информацию по темам обсуждения, задавать соответствующие вопросы докладчикам и содокладчикам.